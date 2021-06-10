Главное — цена: почему для РФ неважна потеря лидерства по экспорту газа

Главное — это не объемы поставок энергоресурсов, первое или второе место в мире по экспорту, а цена. В целом цены на газ на мировом рынке следуют за ценами на нефть и нефтепродукты. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Потеря лидерства

Российское правительство допустило, что в 2024 году РФ может потерять лидерство по объемам экспорта газа. Это следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 года.

Согласно документу, в ближайшие два года Россия сохранит первое место в тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок, однако потом перспективы менее определенны. Россия либо удержит позиции, либо окажется вторым по величине экспортером.

Global Look Press / Rosatom

Основной рынок сбыта российского голубого топлива — европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году РФ экспортировала 261 миллиард кубометров газа. Второе место занял Катар (143 миллиарда), третье — США (132 миллиарда), четвертое — Норвегия (111 миллиардов), а пятое — Австралия (100 миллиардов).

Главное — цена

Как отметил Александр Разуваев, изначально «Газпром» планировал, что 75% экспортных поставок должно приходиться на Европу, а 25% — на Китай. Однако европейский рынок преподнес неприятные сюрпризы. Прежде всего, это, конечно, риски транзита газа через Украину. Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп активно лоббировал более дорогой американский СПГ на европейском рынке. Именно риском потери значительной части европейского рынка объясняется дисконт «Газпрома» на фондовой бирже по сравнению с другими мировыми компаниями.

«Я не согласен с точкой зрения, что Россия проспала СПГ. Наша география поставок, наличие национальной ГТС предполагали ставку на трубопроводы. Плюс после переворота в Киеве в 2014 году надо было решать проблемы украинского транзита. С Европой по южному направлению договориться не удалось. Однако удалось договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Так появился «Турецкий поток». «Северный поток — 2» близок к завершению. При этом проекты СПГ в России также развиваются, монополия на экспорт СПГ на «Газпром» не распространяется», — пояснил Александр Разуваев.

alpari.ru /

По его мнению, главное — это не объемы поставок, первое или второе место в мире по экспорту, а цена. В целом цены на газ на мировом рынке следуют за ценами на нефть и нефтепродукты. До сих пор значительная часть экспортных поставок «Газпрома» привязана к так называемой формуле цены, которая опирается на корзину из нефти и нефтепродуктов.

«Общее мнение аналитиков в финансовых компаниях, — в мире начался новый сырьевой цикл. И я с ним солидарен. Думаю, что на конец года Brent будет стоит 80–90 долларов за баррель. А рубеж в 100 долларов будет взят в ближайшие пару лет. Сейчас цена на газ в Европе составляет около 300 долларов, при этом себестоимость поставок, включая транспортные расходы и экспортные пошлины, составляет около 100 долларов. Маржа в 200% — очень неплохая история», — заключил Александр Разуваев.

Ранее ФАН сообщал, что российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу. «Пакистанский поток» знаменует собой новую, совершенно иную экспортную стратегию Москвы, направленную на развитие продаж сжиженного природного газа по всему миру.