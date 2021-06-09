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09 июня 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
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Авторы Forbes рассказали, как «дьявольские российские субмарины» могут обогатить США

Армия
Авторы Forbes рассказали, как «дьявольские российские субмарины» могут обогатить США
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 9 июня. Власти США смогут хорошо заработать на эксплуатации идеи защиты союзников по НАТО от действий российских подводных лодок в Атлантике, полагает военный эксперт Лорен Томпсон.

Аналитик изложил свои соображения по данному поводу в статье для авторитетного американского издания Forbes, пересказ его главных тезисов представлен «ПолитРоссией». Томпсон напоминает, что Россия существенно укрепила боевой потенциал своего подводного флота. Это стало вызывать показное беспокойство ряда европейских союзников США. В частности, заявлениями об угрозе со стороны «дьявольских российских субмарин» отметились норвежские и британские министры, пишет автор Forbes.

«Когда недавно российский флот вернулся к проведению крупномасштабных учений подводных лодок в Северной Атлантике, в европейских столицах поднялась тревога», — подчеркивает Томпсон.

Великобритания и Норвегия уже изъявили желание приобрести новые противолодочные самолеты американского производства Р-8 «Посейдон», которые создают в США более 80 тысяч рабочих мест и обеспечивают заказами примерно 300 компаний, начиная с головной корпорации Boeing. США смогут обогатиться на поставках союзникам по НАТО новых самолетов для противодействия российскому подводному флоту, резюмирует Томпсон.

Ранее сообщалось о проведении боевых стрельб малым ракетным кораблем «Одинцово» на полигоне Балтийского флота. Новые возможности ВМФ РФ после принятия на вооружение «стелс»-корабля проекта 20386 «Меркурий» освещал «Царьград».

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