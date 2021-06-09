Авторы Forbes рассказали, как «дьявольские российские субмарины» могут обогатить США

Вашингтон, 9 июня. Власти США смогут хорошо заработать на эксплуатации идеи защиты союзников по НАТО от действий российских подводных лодок в Атлантике, полагает военный эксперт Лорен Томпсон.

Аналитик изложил свои соображения по данному поводу в статье для авторитетного американского издания Forbes, пересказ его главных тезисов представлен «ПолитРоссией». Томпсон напоминает, что Россия существенно укрепила боевой потенциал своего подводного флота. Это стало вызывать показное беспокойство ряда европейских союзников США. В частности, заявлениями об угрозе со стороны «дьявольских российских субмарин» отметились норвежские и британские министры, пишет автор Forbes.

«Когда недавно российский флот вернулся к проведению крупномасштабных учений подводных лодок в Северной Атлантике, в европейских столицах поднялась тревога», — подчеркивает Томпсон.

Великобритания и Норвегия уже изъявили желание приобрести новые противолодочные самолеты американского производства Р-8 «Посейдон», которые создают в США более 80 тысяч рабочих мест и обеспечивают заказами примерно 300 компаний, начиная с головной корпорации Boeing. США смогут обогатиться на поставках союзникам по НАТО новых самолетов для противодействия российскому подводному флоту, резюмирует Томпсон.

Ранее сообщалось о проведении боевых стрельб малым ракетным кораблем «Одинцово» на полигоне Балтийского флота. Новые возможности ВМФ РФ после принятия на вооружение «стелс»-корабля проекта 20386 «Меркурий» освещал «Царьград».