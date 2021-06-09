Депутат Вострецов напомнил о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых людей

Вакцинация позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания. В первую очередь это относится к людям пожилого возраста, так как они попадают в особую зону риска. Об этом 9 июня сообщили в Роспотребнадзоре. Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал рекомендации ведомства и объяснил, что о здоровье пожилых граждан нужно заботиться обязательно.

«Никого заставить вакцинироваться нельзя, но мы должны призывать прививаться — чем скорее сформируем коллективный иммунитет, тем быстрее откроются границы, тем быстрее восстановятся туризм, экономика и другие отрасли. Прививаться надо, особенно пожилым людям, которые попадают в группу риска. COVID-19 — простудное заболевание со своей спецификой. Любой грипп или ангина для человека, у которого хронические заболевания, усугубляет течение болезни. Пожилым людям обязательно нужно прививаться, у них заболевание всегда проходит тяжелее. Если молодые думают, что здоровье — это безграничный ресурс, то не надо забывать про родственников, которые могут от вас заразиться. Это эгоизм, не надо думать только о себе, подумайте о своих близких», — призвал Вострецов.

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Депутат также напомнил, что 8 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект, в рамках которого вносятся изменения в национальный календарь вакцинации. Документ был внесен на рассмотрение Кабмином России в конце мая текущего года.

«Не все регионы сейчас могут вакцину закупить, у каких-то регионов нет возможности это сделать в полном объеме, поэтому было принято решение включить вакцину в календарь, эта прививка оплачивается за счет средств федерального бюджета. Каждый человек может в своем регионе подобрать себе прививку — они разные для разных возрастов. Врач осматривает пациента, назначает ему необходимую вакцину и рекомендует привиться. От любой прививки гражданин может отказаться, это его право, но любой здравомыслящий человек понимает, если есть возможность привиться, значит, лучше исключить риск заболеть», — заключил Сергей Вострецов.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал количество выработанных антител у россиян в ходе вакцинации «ЭпиВакКороной» — антитела после прививки препаратом выработались у 95,8% россиян. Результаты оставшихся 4,2% показали наличие нулевых антител.