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09 июня 14:05
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новостей
14:03
Экономика
Модельная линейка BMW пополнилась обновленными кроссоверами
14:03
Политика
Агрессивные амбиции двух Китаев и обеих Корей заставили Японию забыть о Курилах
14:00
Общество
Эфир: Стоит ли волноваться из-за радиационного скандала в Кузьмолово
13:58
Происшествия
Строительная компания тайно вывозила останки красноармейцев на свалку в ЛО
13:57
Общество
Стивен Сигал может вскоре приехать в Крым
13:57
Спорт
Пиотровский назвал ожидаемое число иностранных зрителей на мачтах Евро в Петербурге
13:57
Общество
Контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве будет усилен
13:56
Происшествия
Стройка на участке с захоронениями в Ленобласти велась наемными рабочими
13:55
Политика
Янукович останется в санкционных списках ЕС до марта 2022 года
13:55
Общество
Игорь Лебедев рассказал, что грозит депутату Власову за сотрудничество с Хованским
13:54
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy вновь предстанет перед судом
13:53
Армия
Свыше 3 млрд рублей получат предприятия ОПК Тверской области по госконтрактам МО РФ
13:53
Общество
Сатановский: доказательства американцев по делу о крушении MH17 сработают против США
13:46
Политика
Нашествие цикад сорвало полет журналистов Белого дома в Европу
13:42
ФАН-ТВ
Сурикаты вернулись в уличный вольер и провели генеральную уборку
13:41
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
13:41
Происшествия
В Петербурге преподаватель музыки перевела мошенникам более 2 млн рублей
13:39
Общество
СК РФ призвал ускорить разработку регламентов по использованию электросамокатов
13:39
Происшествия
Стала известна причина пожара в доме на улице Коллонтай в Петербурге
13:37
Происшествия
СК выяснит, сколько останков людей и снарядов строители вывезли на свалку в Ленобласти
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Депутат Вострецов напомнил о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых людей

Общество
Депутат Вострецов напомнил о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Вакцинация позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания. В первую очередь это относится к людям пожилого возраста, так как они попадают в особую зону риска. Об этом 9 июня сообщили в Роспотребнадзоре. Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал рекомендации ведомства и объяснил, что о здоровье пожилых граждан нужно заботиться обязательно.

«Никого заставить вакцинироваться нельзя, но мы должны призывать прививаться — чем скорее сформируем коллективный иммунитет, тем быстрее откроются границы, тем быстрее восстановятся туризм, экономика и другие отрасли. Прививаться надо, особенно пожилым людям, которые попадают в группу риска. COVID-19 — простудное заболевание со своей спецификой. Любой грипп или ангина для человека, у которого хронические заболевания, усугубляет течение болезни.

Пожилым людям обязательно нужно прививаться, у них заболевание всегда проходит тяжелее. Если молодые думают, что здоровье — это безграничный ресурс, то не надо забывать про родственников, которые могут от вас заразиться. Это эгоизм, не надо думать только о себе, подумайте о своих близких», — призвал Вострецов.

Депутат Вострецов напомнил о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат также напомнил, что 8 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект, в рамках которого вносятся изменения в национальный календарь вакцинации. Документ был внесен на рассмотрение Кабмином России в конце мая текущего года.

«Не все регионы сейчас могут вакцину закупить, у каких-то регионов нет возможности это сделать в полном объеме, поэтому было принято решение включить вакцину в календарь, эта прививка оплачивается за счет средств федерального бюджета. Каждый человек может в своем регионе подобрать себе прививку — они разные для разных возрастов. Врач осматривает пациента, назначает ему необходимую вакцину и рекомендует привиться. От любой прививки гражданин может отказаться, это его право, но любой здравомыслящий человек понимает, если есть возможность привиться, значит, лучше исключить риск заболеть», — заключил Сергей Вострецов.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал количество выработанных антител у россиян в ходе вакцинации «ЭпиВакКороной» — антитела после прививки препаратом выработались у 95,8% россиян. Результаты оставшихся 4,2% показали наличие нулевых антител.

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Все новости / Общество / Депутат Вострецов напомнил о важности вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
роспотребнадзор сергей вострецов ковид прививка от коронавируса
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