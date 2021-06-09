Путин лично наградит победителей госпремии в Кремле

Москва, 9 июня. Президент РФ Владимир Путин намерен лично вручить награды лауреатам государственной премии. Церемония пройдет в Кремле в День России, однако торжественного приема не будет.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

День России в этом году выпал на субботу, в связи с чем власти перенесли выходной на понедельник. Граждане смогут отдохнуть три дня подряд — с 12 по 14 июня, говорится в постановлении Федеральной службы по труду и занятости РФ.