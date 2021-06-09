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09 июня 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Идею Минпромторга о развитии отечественной электроники оценили в АРПЭ
12:34
Армия
Крейсеры Северного флота вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
Все новости

Американская внучка Хрущева раскритиковала политику мировых лидеров

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Политика
Американская внучка Хрущева раскритиковала политику мировых лидеров
Global Look Press  /  Michael Szönyi/imageBROKER.com

Нью-Йорк, 9 июня. Мировая арена полна руководителей, которые пользуются надеждами неграмотной части избирателей. Они являются примером демагогов и должны нести за это ответственность.

Такого мнения придерживается американская внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Нина Хрущева живет и работает в США большую часть жизни. Она является профессором международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке.

Политолог относит к популистам и демагогам австрийского канцлера Себастьяна Курца, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего президента США Дональда Трампа. Каждый из перечисленных имеет отношение к тому или иному расследованию.

По мнению Нины Хрущевой, правоохранительные органы без особого энтузиазма занимаются расследованиями. Она поделилась сожалениями по этому поводу и подчеркнула, что «этих популистов» необходимо сажать.

Ранее стало известно, что канцлера Австрии подозревают в коррупции. Себастьян Курц заявил, что не признает вины и не планирует уходить с поста даже в случае возбуждения уголовного дела.

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сша австрия трамп хрущев курц
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