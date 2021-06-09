Американская внучка Хрущева раскритиковала политику мировых лидеров

Нью-Йорк, 9 июня. Мировая арена полна руководителей, которые пользуются надеждами неграмотной части избирателей. Они являются примером демагогов и должны нести за это ответственность.

Такого мнения придерживается американская внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Нина Хрущева живет и работает в США большую часть жизни. Она является профессором международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке.

Политолог относит к популистам и демагогам австрийского канцлера Себастьяна Курца, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего президента США Дональда Трампа. Каждый из перечисленных имеет отношение к тому или иному расследованию.

По мнению Нины Хрущевой, правоохранительные органы без особого энтузиазма занимаются расследованиями. Она поделилась сожалениями по этому поводу и подчеркнула, что «этих популистов» необходимо сажать.

Ранее стало известно, что канцлера Австрии подозревают в коррупции. Себастьян Курц заявил, что не признает вины и не планирует уходить с поста даже в случае возбуждения уголовного дела.