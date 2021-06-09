ФАН выяснил, куда эвакуировали пациентов рязанской больницы

Рязань, 9 июня. Пожар в рязанской больнице потребовал эвакуации 35 человек. По данным источника ФАН, для четверых пациентов реанимации экстренно развернута палата интенсивной терапии.

В пятом корпусе в пятом отделении той же больницы размещены 27 человек, проходивших лечение в оториноларингологическом отделении. Известно также, что один из пациентов будет доставлен в инфекционное отделение ГБУ РО «ГКБ №4».

Возгорание произошло ночью в реанимационном отделении, погибли три человека. Пожилая пациентка получила 70% ожогов тела, сейчас она в тяжелом состоянии. Одной из медсестер диагностированы ожоги 75% тела.