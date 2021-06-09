Гинцбургу присудили премию по науке за 2020 год за создание вакцины от COVID-19

Москва, 9 июня. Создателю вакцины против коронавируса Александру Гинцбургу присуждена государственная премия по науке за 2020 год.

Награда присуждена за разработку и внедрение рекомбинаторных вакцин против лихорадки Эбола и коронавируса SARS-CoV-2, рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Авторы — хорошо известные Александр Леонидович Гинцбург, Денис Юрьевич Логунов и Сергей Владимирович Борисевич», — объявил он.

Российские ученые не используют куриные яйца для создания вакцины от COVID-19, сообщал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.