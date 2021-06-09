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09 июня 12:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
Политика
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Общество
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В Польше раскрыли сценарий возможной войны между Россией и НАТО в Прибалтике

Армия
В Польше раскрыли сценарий возможной войны между Россией и НАТО в Прибалтике
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Варшава, 9 июня. Страны Балтийского региона являются ахиллесовой пятой Североатлантического альянса в гипотетической войне с Россией, считают польские журналисты.

Польское военное руководство этой весной огласило результаты проведенных учений «Зима-2020», в ходе которых был смоделирован вооруженный конфликт с РФ, напомнил автор издания wPolityce Марек Будзиш. Он подчеркнул, что итоги мероприятия оказались неутешительными, так как военные с треском провалили маневры, проиграв условным ВС РФ войну буквально за пять дней. Варшава лишилась всей авиации и флота, а также 80% личного состава, что привело к полному поражению Польши. Эти учения показали, что регион сильно уязвим, констатировал эксперт.

Подобный вооруженный конфликт множество раз моделировался различными европейскими и американскими аналитическими центрами в последние годы, отметил журналист. По его словам, главной целью этих исследований было выяснить, как будет протекать война между РФ и НАТО на территории Прибалтики. Будзиш уточнил, что силы Альянса будут разгромлены в ходе первых столкновений, однако позже могут попытаться взять реванш и отбить занятые ВС РФ районы. Эксперт подчеркнул, что страны Балтийского региона — ахиллесова пята Запада в войне с Россией.

Прибалтику приняли в состав Североатлантического альянса, руководствуясь энтузиазмом и идеей защиты либеральных ценностей «непобедимыми» Соединенными Штатами, однако сейчас настроения сменились, так как провалы Вашингтона в Ираке и Афганистане сильно подмочили репутацию США и подорвали веру в эту самую «непобедимость», объяснил автор статьи.

Будзиш раскрыл сценарий возможной войны между Россией и НАТО в Прибалтике. РФ, по мнению специалистов, в случае войны может нанести удар в направлении Вильнюса и Сувалкского коридора, заняв Литву и отрезав всю Прибалтику от остального Альянса, снизив его обороноспособность. Автор материала отметил, что местный рельеф и транспортная система, оставшаяся в регионе со времен Советского Союза, будут для РФ преимуществом. Журналист, сославшись на шведских аналитиков, подчеркнул, что российские войска обладают достаточной силой, чтобы за 90 дней успешно закончить прибалтийскую кампанию. Европейским странам без поддержки США потребовалось бы не менее трех месяцев на стягивание сил для контрудара, однако этих сил у ЕС попросту нет, констатировал он. Польский эксперт добавил, что дальше ситуация будет разворачиваться в зависимости от того, как быстро союзники Прибалтики по НАТО решат, готовы ли они умирать за Вильнюс, и подготовят контратаку.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что руководство НАТО решило провести переговоры с Москвой, испугавшись нового российского вооружения. По его словам, в Альянсе осознали, что все методы давления на РФ оказались провальными.

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Все новости / Армия / В Польше раскрыли сценарий возможной войны между Россией и НАТО в Прибалтике
россия польша нато война прибалтика
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