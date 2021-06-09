В Польше раскрыли сценарий возможной войны между Россией и НАТО в Прибалтике

Варшава, 9 июня. Страны Балтийского региона являются ахиллесовой пятой Североатлантического альянса в гипотетической войне с Россией, считают польские журналисты.

Польское военное руководство этой весной огласило результаты проведенных учений «Зима-2020», в ходе которых был смоделирован вооруженный конфликт с РФ, напомнил автор издания wPolityce Марек Будзиш. Он подчеркнул, что итоги мероприятия оказались неутешительными, так как военные с треском провалили маневры, проиграв условным ВС РФ войну буквально за пять дней. Варшава лишилась всей авиации и флота, а также 80% личного состава, что привело к полному поражению Польши. Эти учения показали, что регион сильно уязвим, констатировал эксперт.

Подобный вооруженный конфликт множество раз моделировался различными европейскими и американскими аналитическими центрами в последние годы, отметил журналист. По его словам, главной целью этих исследований было выяснить, как будет протекать война между РФ и НАТО на территории Прибалтики. Будзиш уточнил, что силы Альянса будут разгромлены в ходе первых столкновений, однако позже могут попытаться взять реванш и отбить занятые ВС РФ районы. Эксперт подчеркнул, что страны Балтийского региона — ахиллесова пята Запада в войне с Россией.

Прибалтику приняли в состав Североатлантического альянса, руководствуясь энтузиазмом и идеей защиты либеральных ценностей «непобедимыми» Соединенными Штатами, однако сейчас настроения сменились, так как провалы Вашингтона в Ираке и Афганистане сильно подмочили репутацию США и подорвали веру в эту самую «непобедимость», объяснил автор статьи.

Будзиш раскрыл сценарий возможной войны между Россией и НАТО в Прибалтике. РФ, по мнению специалистов, в случае войны может нанести удар в направлении Вильнюса и Сувалкского коридора, заняв Литву и отрезав всю Прибалтику от остального Альянса, снизив его обороноспособность. Автор материала отметил, что местный рельеф и транспортная система, оставшаяся в регионе со времен Советского Союза, будут для РФ преимуществом. Журналист, сославшись на шведских аналитиков, подчеркнул, что российские войска обладают достаточной силой, чтобы за 90 дней успешно закончить прибалтийскую кампанию. Европейским странам без поддержки США потребовалось бы не менее трех месяцев на стягивание сил для контрудара, однако этих сил у ЕС попросту нет, констатировал он. Польский эксперт добавил, что дальше ситуация будет разворачиваться в зависимости от того, как быстро союзники Прибалтики по НАТО решат, готовы ли они умирать за Вильнюс, и подготовят контратаку.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что руководство НАТО решило провести переговоры с Москвой, испугавшись нового российского вооружения. По его словам, в Альянсе осознали, что все методы давления на РФ оказались провальными.