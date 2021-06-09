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новостей
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
Политика
Жириновский заявил о законности преследования Навального
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Общество
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Дагестанские депутаты проголосовали за отставку спикера республиканского парламента

  /   Обновлено: 09 июня 2021 12:07
Общество
Дагестанские депутаты проголосовали за отставку спикера республиканского парламента
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Махачкала, 9 июня. Депутаты дагестанского парламента проголосовали за освобождение от занимаемой должности спикера народного собрания республики Хизри Шихсаидова. Соответствующее решение было принято на очередной сессии парламента.

Сам Шихсаидов на заседании не присутствовал, его вел первый заместитель председателя народного собрания Сайгидахмед Ахмедов. Повестка состояла из одного вопроса. Из зарегистрированных 75 депутатов проголосовали 67, 64 из которых высказались за освобождение Шихсаидова от должности спикера. Против проголосовали два человека, один воздержался.

«На повестке дня один вопрос — об освобождении от должности председателя народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова. Он подал заявление с просьбой освободить его от должности в связи с выходом на пенсию», — сказал Ахмедов, обращаясь к депутатам перед голосованием.

Шихсаидов возглавлял дагестанский парламент с февраля 2013 года. До этого он был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», а также председателем правительства Дагестана. О намерении подать в отставку с поста спикера народного собрания Шихсаидов объявил два дня назад.

Ранее ФАН сообщал, что на центральной площади Махачкалы произошла потасовка с участием депутата регионального парламента Айнутдина Зиявутдинова и охраны сына уже бывшего спикера парламента Данияла Шихсаидова. Причиной инцидента стало несогласие с результатами праймериз «Единой России» в одном из муниципалитетов республики.

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Все новости / Общество / Дагестанские депутаты проголосовали за отставку спикера республиканского парламента
россия дагестан парламент шихсаидов
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