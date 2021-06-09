Дагестанские депутаты проголосовали за отставку спикера республиканского парламента

Махачкала, 9 июня. Депутаты дагестанского парламента проголосовали за освобождение от занимаемой должности спикера народного собрания республики Хизри Шихсаидова. Соответствующее решение было принято на очередной сессии парламента.

Сам Шихсаидов на заседании не присутствовал, его вел первый заместитель председателя народного собрания Сайгидахмед Ахмедов. Повестка состояла из одного вопроса. Из зарегистрированных 75 депутатов проголосовали 67, 64 из которых высказались за освобождение Шихсаидова от должности спикера. Против проголосовали два человека, один воздержался.

«На повестке дня один вопрос — об освобождении от должности председателя народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова. Он подал заявление с просьбой освободить его от должности в связи с выходом на пенсию», — сказал Ахмедов, обращаясь к депутатам перед голосованием.

Шихсаидов возглавлял дагестанский парламент с февраля 2013 года. До этого он был депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», а также председателем правительства Дагестана. О намерении подать в отставку с поста спикера народного собрания Шихсаидов объявил два дня назад.

Ранее ФАН сообщал, что на центральной площади Махачкалы произошла потасовка с участием депутата регионального парламента Айнутдина Зиявутдинова и охраны сына уже бывшего спикера парламента Данияла Шихсаидова. Причиной инцидента стало несогласие с результатами праймериз «Единой России» в одном из муниципалитетов республики.