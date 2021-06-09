«Этот день в истории». Что произошло 9 июня, праздники, факты, люди

В программе «Этот день в истории» мы рассказываем о самых важных и памятных событиях, произошедших в ту или иную дату в разные годы и эпохи. Мы вспоминаем о людях искусства, науки, спорта, о политиках, которые родились в этот день.

9 июня отмечают Международный день друзей. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году. Можно напомнить об этом своим близким, позвонить, встретиться и провести время вместе.

В этот день в 1719 году Петр I провел реформу административного деления. Российские губернии государь разбил на провинции и уезды. А в 2002 году 9 июня запомнился футбольным фанатам. Они учинили драку на Манежной площади. Национальная сборная проиграла в матче с Японией в ходе чемпионата мира по футболу. В результате массовых стычек, двое человек пострадали, около 80 — погибли.

Какие еще события происходили в разные годы 9 июня, мы расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».