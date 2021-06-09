Агутин обвинил Крутого в исчезновении со сцены группы «Отпетые мошенники»

Москва, 9 июня. Певец и композитор Леонид Агутин считает, что продюсер Игорь Крутой стал причиной развала популярной группы «Отпетые мошенники».

Музыкант вспомнил песню «Граница», которую он записал вместе с «Отпетыми мошенниками» в 2003 году. Трек стал настоящим хитом, однако на церемонии вручения премии Муз-ТВ его исполнители ничего не получили. Поскольку Крутой имел непосредственное отношение к премии, Агутин побеседовал с ним, но продюсер заверил, что награды распределялись на основе честного голосования.

«Я сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» разгромила гримерку в сердцах», — поделился композитор на странице в Facebook.

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Певец обвинил Крутого в исчезновении «Отпетых мошенников» со сцены. Агутин отметил, что после инцидента с премией влиятельный холдинг продюсера АРС пригрозил вычеркнуть группу из шоу-бизнеса. По словам певца, в итоге компания выполнила угрозы, ведь в то время достаточно было убрать артистов с нескольких каналов и радиостанций, чтобы публика о них забыла.

@igorkrutoy65 / Prt Scr instagram.com

Леонид Агутин много лет женат на певице Анжелике Варум. Композитор признавался, что ему приходилось долго ухаживать за будущей супругой.