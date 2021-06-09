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09 июня 12:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
Политика
Жириновский заявил о законности преследования Навального
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Общество
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Агутин обвинил Крутого в исчезновении со сцены группы «Отпетые мошенники»

  /   Обновлено: 09 июня 2021 11:32
Шоу-бизнес
Агутин обвинил Крутого в исчезновении со сцены группы «Отпетые мошенники»
Global Look Press  /  Anna Salynskaya/Russian Look

Москва, 9 июня. Певец и композитор Леонид Агутин считает, что продюсер Игорь Крутой стал причиной развала популярной группы «Отпетые мошенники».

Музыкант вспомнил песню «Граница», которую он записал вместе с «Отпетыми мошенниками» в 2003 году. Трек стал настоящим хитом, однако на церемонии вручения премии Муз-ТВ его исполнители ничего не получили. Поскольку Крутой имел непосредственное отношение к премии, Агутин побеседовал с ним, но продюсер заверил, что награды распределялись на основе честного голосования.

«Я сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» разгромила гримерку в сердцах», — поделился композитор на странице в Facebook.

Леонид Агутин
wikipedia.org  / Okras / CC BY-SA 4.0

Певец обвинил Крутого в исчезновении «Отпетых мошенников» со сцены. Агутин отметил, что после инцидента с премией влиятельный холдинг продюсера АРС пригрозил вычеркнуть группу из шоу-бизнеса. По словам певца, в итоге компания выполнила угрозы, ведь в то время достаточно было убрать артистов с нескольких каналов и радиостанций, чтобы публика о них забыла.

Игорь Крутой
@igorkrutoy65  / Prt Scr instagram.com

Леонид Агутин много лет женат на певице Анжелике Варум. Композитор признавался, что ему приходилось долго ухаживать за будущей супругой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Агутин обвинил Крутого в исчезновении со сцены группы «Отпетые мошенники»
агутин крутой отпетые мошенники
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