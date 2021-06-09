Шойгу проверит работу военно-образовательных учреждений в Твери

Москва, 9 июня. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектирует Военную академию воздушно-космической обороны (ВКО) и суворовское военное училище в Твери.

Ход рабочей поездки главы Минобороны РФ прокомментировали в пресс-службе российского военного ведомства.

«Глава военного ведомства проинспектирует организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение образовательных заведений Минобороны РФ в Твери», — сказано в опубликованном релизе.

Глава МО РФ осмотрит объекты ВКО, ознакомится с организацией учебы и досуга курсантов-суворовцев Твери. Ранее сообщалось об итогах внезапной проверки Шойгу одного из военкоматов российской столицы.