Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 9 июня

Москва, 9 июня. Российские медики выявили 10 407 новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 16% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили особое внимание врачи. Выявить таких заболевших удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 5,1 млн россиян с начала 2020 года. Их них 4,7 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года.