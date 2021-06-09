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09 июня 12:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
Названа главная задача сборной России на Евро-2020
12:23
Происшествия
СК: Хованский исполнил песню с «публичными призывами к терроризму»
12:23
Общество
Закон об усилении госконтроля за оборотом оружия приняли в Госдуме
12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
Политика
Жириновский заявил о законности преследования Навального
12:13
Общество
Солнечные орлы из Ульяновской области стали звездами реалити-шоу
Все новости

Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 9 июня

Общество
Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 9 июня
pixabay.com

Москва, 9 июня. Российские медики выявили 10 407 новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 16% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили особое внимание врачи. Выявить таких заболевших удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 5,1 млн россиян с начала 2020 года. Их них 4,7 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года.

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россия коронавирус оперштаб
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