Как зашла в тупик миграционная политика США. Колонка Евгения Беня

Как заявила в столице Гватемалы вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на совместной пресс-конференции с президентом этой страны Алехандро Джамматтеи, американские власти не намерены отказываться от нынешнего подхода к противодействию нелегальной миграции.

При 46-м президенте США Джо Байдене заморозили строительство стены на границе с Мексикой, на счетах проекта осталось около 3,3 млрд долларов неиспользованных средств. Палата представителей США в марте приняла два иммиграционных законопроекта — «Закон об американской мечте и обещании» и «Закон о модернизации рабочей силы в фермерских домохозяйствах», которые предлагают целевой подход к внесению поправок в иммиграционную систему страны.

Первый законопроект поможет обеспечить путь к гражданству для 2,5 млн «мечтателей», которые уже находятся на территории США. «Мечтатели» — это незарегистрированные иммигранты, приехавшие в Соединенные Штаты в несовершеннолетнем возрасте. Данный закон также предоставит грин-карты многим иммигрантам, которые бежали от войны или стихийных бедствий и проживают в США со статусом временной защиты.

Global Look Press / Stringer / dpa

Второй законопроект предоставит правовой статус нелегальным сельскохозяйственным рабочим. Он создает систему для рабочих без документов, которые могут подавать заявки на получение правового статуса, и позволяет сельскохозяйственным рабочим получать грин-карту, если они заплатят штраф и проработают еще 4-8 лет в сельском хозяйстве. Такая мера будет способствовать программе временных сельскохозяйственных рабочих, позволяющей работодателям США привозить в страну иностранцев для заполнения рабочих мест.

«Многие неустанно работали на передовой в течение всей пандемии, чтобы сохранить нашу страну на плаву — сытой и здоровой, но они вынуждены жить в страхе и неуверенности из-за своего иммиграционного статуса. Я поддерживаю этот законопроект и благодарю Палату представителей за принятие этого важного закона», — отмечалось в заявлении Байдена.

Президент США Джо Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, отменившие распоряжения его предшественника на этом посту Дональда Трампа.

В частности, как 2 февраля сообщила пресс-служба Белого дома, одно из распоряжений касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики. Второй указ связан с созданием всеобъемлющей региональной базы для устранения причин миграции. Речь в этом распоряжении идет о регулировании процессов миграции и обеспечении безопасного и упорядоченного рассмотрения дел лиц, ищущих убежища на границе США. Третье распоряжение направлено на «восстановление веры в иммиграционную систему» США.

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Однако следом Джо Байден столкнулся с серьезным испытанием внутри страны — наплывом нелегальных мигрантов, который грозит стать рекордным за последние два десятилетия. Поток искателей счастья растет после отмены жестких мер периода правления Дональда Трампа и прекращения строительства стены на границе с Мексикой. В этой ситуации экс-президент Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома в том, что тот «превратил национальный триумф в национальную катастрофу».

В марте этого года представители администрации Джо Байдена отправились в Мексику и Гватемалу для проведения консультаций. Соединенные Штаты беспокоит развитие миграционного кризиса в непосредственной близости к своим южным границам, и посланники должны были совместно со странами Центральной Америки выработать методы регуляции человеческих потоков из Гондураса, Мексики и других стран.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказывал о плане распределения 4 млрд долларов, выделенных администрацией Байдена на «развитие региона», между государствами Центральной Америки. Таким образом, Белый дом решил использовать финансовые стимулы, чтобы решить миграционные проблемы и снизить демографическое давление на южных границах США.

И тут 16 марта Байден подписал указ, который сохраняет квоту на прием беженцев в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) на уровне 15 тыс. человек. Ее в октябре установил его предшественник Дональд Трамп. По словам Байдена, этот лимит «по-прежнему оправдан гуманитарными соображениями и отвечает национальным интересам».

Global Look Press / Stringer / dpa

Более того, одновременно Байден обратился к мигрантам с призывом воздержаться от попыток проникновения на территорию Соединенных Штатов:

«Я могу сказать совершенно точно: не приезжайте. Не покидайте свои города и общины», — ответил американский президент в интервью ABC News на вопрос о нелегальной миграции в США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, увеличение числа принимаемых беженцев в 2021 году до 62,5 тысячи, о котором ранее говорил нынешний президент США, «кажется маловероятным, учитывая разрушенную программу, которую мы унаследовали». В феврале же Байден, напротив, все еще декларировал, что намерен нарастить квоту приема беженцев из-за рубежа в 2022 финансовом году до 125 тыс. человек.

Столкнувшись с непредвиденным масштабом миграции из Центральной Америки, новым властям США пришлось временно отказаться от политики открытых дверей и либерального взгляда на миграцию, который уже после прихода в Белый дом президента Джо Байдена вселил надежду миллионам выходцев из Мексики, Гватемалы, Гондураса. Несмотря на жесткую критику Дональда Трампа за «бесчеловечное» отношение к потенциальным гражданам США, администрация Байдена теперь делает по сути то же самое.

Так что благие намерения 46-го президента США о либерализации миграционной политики, демонстрируемые им во время предвыборной кампании и поначалу примененные уже после прихода в Белый дом, буквально разбиваются о суровую реальность, обусловленную нарастающим наплывом беженцев. Отсюда — то, что миграционная политика администрации Джо Байдена за первое полугодие его президентства по факту не отличалась ни цельностью, ни внятностью, ни определенностью.