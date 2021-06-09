Как Саудовская Аравия и Сирия пытаются восстановить отношения

Эр-Рияд, 9 июня. Саудовская Аравия приблизилась к нормализации дипломатических отношений с правительством президента Башара Асада, пытаясь бороться с иранским влиянием в Сирии. Эту информацию приводит Al Jazeera со ссылкой на анонимные источники в сирийском руководстве.

Один из сирийских высокопоставленных чиновников сообщил газете, что «политические настроения в правящей династии Саудитов изменились». По его словам, многие члены королевской семьи, в том числе и сам наследный принц Мухаммад бин Салман, стремятся к возобновлению контактов с Асадом, так как эпоха Арабской весны — это история, регион переходит на новый этап с иными геополитическими характеристиками».

Saudi Arabia is opening back up to Syria in baby steps.



Syria delegation visits Saudi Arabia for first time since 2011.



Syrian Minister of Tourismhttps://t.co/c5g1W5PkHy via @MiddleEastMnt — Joshua Landis (@joshua_landis) May 28, 2021

В начале мая генеральный директор Службы общей разведки Саудовской Аравии Халид Хумайдан прибыл в Дамаск для обсуждения возможности разрядки отношений между двумя бывшими противниками. Сирия, в свою очередь, впервые за 10 лет направила в Эр-Рияд делегацию во главе с министром туризма Рами Мартини.

Highest ranking security officials from #SaudiArabia visited #Damascus today, Monday and met with #Syria's president, #BasharAlAssad and security chief to clear path for the reopening of Saudi embassy after #Ramadan. pic.twitter.com/ggKI93zlPX — iSocieties Reviews (@ISRlive) May 3, 2021

Напомним, что с первых дней сирийского конфликта Саудовская Аравия была одним из его ключевых участников, пытавшихся добиться свержения правительства. Эр-Рияд предоставлял ряду местных группировок боевиков финансовые средства и вооружение, включая противотанковые ракеты американского производства. Однако в дальнейшем эта деятельность почти свелась на нет.

After years of conflict, Saudi Arabia now views Syria as an expedient avenue to shore up broader regional interests https://t.co/utqoGaq8iJ pic.twitter.com/9fHOidwWOY — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2021

Представитель министерства иностранных дел Сирии, причастный к данным переговорам, сообщил, что саудовское руководство, взаимодействуя с Дамаском, также стремится снизить напряженность в отношениях и с Ираном. По его словам, Мухаммад бин Салман, отказываясь от намерений сместить правительство Башара Асада, также подает сигнал руководству Тегерана, признавая его значимую роль в победе в этом конфликте.

Чиновник также косвенно упомянул возможность присутствия иранской стороны на встрече в Дамаске, заявив:

«Я лишь скажу, что иранцы были очень рады тому, что они услышали».

В апреле Иран и Саудовская Аравия провели в Багдаде двусторонние переговоры с целью урегулирования взаимных противоречий и деэскалации напряженности. В основном обсуждения касались конфликта в Йемене, где Саудовская Аравия с 2015 года проводит воздушную операцию против хуситов из движения «Ансар Аллах», поддерживаемых Ираном.

#Iran #Saudi_Arabia: Iranians and Saudis, big rivals in the #MiddleEast, met in #Irak at #Bagdad earlier this month, officials confirmed to @afpfr, discreet contacts that matter as regional maps have been reshuffled. pic.twitter.com/Z8CFE8ACtR — ECOMNEWSMED (@ecomnewsmed) April 21, 2021

Однако наряду с попытками улучшить отношения с Тегераном, Эр-Рияд пытается снизить его военное присутствие в Сирии. По мере затухания конфликта Исламская Республика создает здесь свой плацдарм в виде обширной сети шиитских милитаристических группировок и собственных учреждений.

По словам источника Al Jazeera, саудовская сторона, признавая значительное влияние Тегерана на Дамаск, дала понять, что для нормализации сирийско-саудовских отношений правительство Башара Асада должно препятствовать превращению своей страны в военную базу Ирана.

Диалог между Саудовской Аравией и Сирией последовал за переговорами сирийской и израильской сторон при посредничестве России, где также обсуждалось присутствие иранских войск.

Russian analyst on #Russia gov news site: secret talks btwn #Israel & #Syria took place this Jan at Hmeimim base in Syria.



The writer says that improvement in Israel-Syria relations could lead to withdrawal of #Iran and its Shia militia from Syria.https://t.co/LxwZeP3wIK — Meir Javedanfar (@MeirJa) March 11, 2021

По словам представителя МИД САР, Эр-Рияд рассматривает встречу с израильтянами как возможную прелюдию к закулисным переговорам с США, особенно теперь, когда новая администрация Джо Байдена хочет покинуть Ближний Восток и может признать статус-кво Сирии.

Однако один из членов Совета национальной безопасности Соединенных Штатов на условиях анонимности отверг идею любого сближения с сирийским правительством, подчеркнув, что «союзники США могут действовать так, как считают нужным для защиты своих интересов, однако в эти интересы взаимодействие с Асадом не входит».

Также стоит отметить, что с 2020 года Саудовская Аравия призывает к восстановлению членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), которое было приостановлено в ноябре 2011 года из-за начавшейся гражданской войны.

"Assad and his Russian allies believe restoration to the Arab League could open the door to much-needed reconstruction funds from the Gulf, which the floundering Syrian economy desperately needs."



Syria war: Will the Arab League welcome back Assad? https://t.co/RQK4hHr2up — John Allan (@johnnallan) April 4, 2021

Сирийский парламент в феврале сообщил, что надеется на возвращение в организацию до конца текущего года, однако для этого требуется одобрение всех ее участников. В самом Дамаске отметили, что восстановление членства в Лиге возможно лишь после того, как остальные страны признают суверенитет Сирии и ее право на защиту своих границ.