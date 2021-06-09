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новостей
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
12:26
Спорт
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12:23
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12:23
Общество
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12:23
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Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
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12:16
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Как Саудовская Аравия и Сирия пытаются восстановить отношения

  /   Обновлено: 09 июня 2021 11:41
Ближний Восток
Как Саудовская Аравия и Сирия пытаются восстановить отношения
Global Look Press  /  G20 Saudi Arabia

Эр-Рияд, 9 июня. Саудовская Аравия приблизилась к нормализации дипломатических отношений с правительством президента Башара Асада, пытаясь бороться с иранским влиянием в Сирии. Эту информацию приводит Al Jazeera со ссылкой на анонимные источники в сирийском руководстве.

Один из сирийских высокопоставленных чиновников сообщил газете, что «политические настроения в правящей династии Саудитов изменились». По его словам, многие члены королевской семьи, в том числе и сам наследный принц Мухаммад бин Салман, стремятся к возобновлению контактов с Асадом, так как эпоха Арабской весны — это история, регион переходит на новый этап с иными геополитическими характеристиками».

В начале мая генеральный директор Службы общей разведки Саудовской Аравии Халид Хумайдан прибыл в Дамаск для обсуждения возможности разрядки отношений между двумя бывшими противниками. Сирия, в свою очередь, впервые за 10 лет направила в Эр-Рияд делегацию во главе с министром туризма Рами Мартини.

Напомним, что с первых дней сирийского конфликта Саудовская Аравия была одним из его ключевых участников, пытавшихся добиться свержения правительства. Эр-Рияд предоставлял ряду местных группировок боевиков финансовые средства и вооружение, включая противотанковые ракеты американского производства. Однако в дальнейшем эта деятельность почти свелась на нет.

Представитель министерства иностранных дел Сирии, причастный к данным переговорам, сообщил, что саудовское руководство, взаимодействуя с Дамаском, также стремится снизить напряженность в отношениях и с Ираном. По его словам, Мухаммад бин Салман, отказываясь от намерений сместить правительство Башара Асада, также подает сигнал руководству Тегерана, признавая его значимую роль в победе в этом конфликте.

Чиновник также косвенно упомянул возможность присутствия иранской стороны на встрече в Дамаске, заявив:

«Я лишь скажу, что иранцы были очень рады тому, что они услышали».

В апреле Иран и Саудовская Аравия провели в Багдаде двусторонние переговоры с целью урегулирования взаимных противоречий и деэскалации напряженности. В основном обсуждения касались конфликта в Йемене, где Саудовская Аравия с 2015 года проводит воздушную операцию против хуситов из движения «Ансар Аллах», поддерживаемых Ираном.

Однако наряду с попытками улучшить отношения с Тегераном, Эр-Рияд пытается снизить его военное присутствие в Сирии. По мере затухания конфликта Исламская Республика создает здесь свой плацдарм в виде обширной сети шиитских милитаристических группировок и собственных учреждений.

По словам источника Al Jazeera, саудовская сторона, признавая значительное влияние Тегерана на Дамаск, дала понять, что для нормализации сирийско-саудовских отношений правительство Башара Асада должно препятствовать превращению своей страны в военную базу Ирана.

Диалог между Саудовской Аравией и Сирией последовал за переговорами сирийской и израильской сторон при посредничестве России, где также обсуждалось присутствие иранских войск.

По словам представителя МИД САР, Эр-Рияд рассматривает встречу с израильтянами как возможную прелюдию к закулисным переговорам с США, особенно теперь, когда новая администрация Джо Байдена хочет покинуть Ближний Восток и может признать статус-кво Сирии.

Однако один из членов Совета национальной безопасности Соединенных Штатов на условиях анонимности отверг идею любого сближения с сирийским правительством, подчеркнув, что «союзники США могут действовать так, как считают нужным для защиты своих интересов, однако в эти интересы взаимодействие с Асадом не входит».

Также стоит отметить, что с 2020 года Саудовская Аравия призывает к восстановлению членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), которое было приостановлено в ноябре 2011 года из-за начавшейся гражданской войны.

Сирийский парламент в феврале сообщил, что надеется на возвращение в организацию до конца текущего года, однако для этого требуется одобрение всех ее участников. В самом Дамаске отметили, что восстановление членства в Лиге возможно лишь после того, как остальные страны признают суверенитет Сирии и ее право на защиту своих границ.

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Все новости / Ближний Восток / Как Саудовская Аравия и Сирия пытаются восстановить отношения
сирия саудовская аравия
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