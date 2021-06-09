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новостей
12:33
Армия
Начальники генштабов армий стран СНГ обсудят совместные учения систем ПВО
12:33
Происшествия
Жильцов многоэтажки на улице Коллонтай могут эвакуировать из-за пожара
12:32
Экономика
Стоимость нефти Brent приблизилась к двухлетнему максимуму
12:31
Политика
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и нацистской Германии в годы войны
12:31
Происшествия
Задержанный блогер Хованский последний год жил затворником
12:30
Происшествия
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса блогера Хованского
12:29
Общество
Пирс Морган объяснил, почему принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь Елизаветы II
12:28
Шоу-бизнес
Знакомый Слепакова назвал причину развода комика с дочерью миллионера Аванесяна
12:26
Общество
ФАН собрал список крупных пожаров в медучреждениях в 2020–2021 годах
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Спорт
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12:23
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12:23
Общество
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12:23
Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в угольном разрезе в Бурятии
12:21
Общество
Продюсер объяснил феномен популярности Моргенштерна на Украине
12:20
Происшествия
Расстрелявший двух приставов житель Адлера задержан
12:18
Общество
Новодвинская телекомпания «Норд-ТВ» начала сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
12:17
Общество
Госдума приняла закон об осуществлении бесплатных прививок в частных больницах
12:16
Экономика
Власти Волгоградской области выделят 200 млн рублей на гранты семейным фермам
12:16
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Россия выходит победителем из газовой схватки с США и Украиной

  /   Обновлено: 09 июня 2021 11:50
Общество
Россия выходит победителем из газовой схватки с США и Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Потери Украины от снижения транзита российского газа в страны ЕС будут ощутимы и для бюджета, и для конечных потребителей из-за изменения ценообразования. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«СП-2» уже не остановить

Администрация Белого дома признала, что достройка российского трубопровода «Северный поток — 2», по сути, уже является реальностью, и потому теперь концентрирует внимание на вопросе о том, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины и ряда других восточноевропейских государств. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Реальность заключается в том, что физическое завершение [строительства] трубопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является самыми эффективными нашими [американскими] действиями, чтобы подержать интересы Украины и других затронутых стран, а также наши собственные», — сказал глава Госдепа.

Россия выходит победителем из газовой схватки с США и Украиной
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Он добавил, что Штаты не хотят «отравлять колодец», портить отношения с одним из своих ближайших союзников — Германией, вводя санкции в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Вашингтон хочет избежать этой ситуации, при которой «устранит какие-либо стимулы для Германии», которые бы содействовали ее взаимодействию с Соединенными Штатами в свете завершения строительства трубопровода.

Россия выходит победителем

Как отметил Андрей Лобода, завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2» станет реальностью, вероятно, уже на исходе этого лета. Экономические интересы европейских партнеров России перевесили груз политического противостояния с ключевыми оппонентами крупнейшего в ЕС энергетического проекта.

«И если в конкурентной гонке США в данном случае фактически ничем не рисковали, то потери Украины от снижения транзита российского газа в страны ЕС действительно будут ощутимы и для бюджета, и для конечных потребителей из-за изменения ценообразования. Цены на газ для жителей соседней страны бьют рекорды, коммунальные услуги становятся все дороже. Это очень негативный фактор для стабильного социального самочувствия украинцев, по сути, ставшими заложниками геоэкономической схватки других стран в борьбе за энергетический рынок ЕС», — пояснил Андрей Лобода.

Россия выходит победителем из газовой схватки с США и Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

По его мнению, интересы Украины — это в первую очередь забота о ее населении, устойчивом развитии экономики, благоприятном социальном самочувствии украинцев. К сожалению, официальные лица США ни разу об этом внятно не говорили, мы видим пока твердое желание лоббировать политические или экономические интересы деловых кругов, об интересах простых людей пока нет и речи.

«Об инвестициях в саму Украину, в тот же энергетический сектор, западные партнеры уже подзабыли. А ведь именно Украина могла бы стать очень важным энергетическим партнером России в прокачке газа в ЕС», — добавил Андрей Лобода.

По его мнению, сегодня победителями из газовой схватки выходят Россия и ЕС. Стабильность поставок российских энергоресурсов на Запад — это залог уверенного выхода европейских стран из рецессии, а для России это означает хорошее финансовое самочувствие, рост социальных инвестиций и качества жизни граждан.

Эксперт напомнил, что «ястребиные» настроения американских конгрессменов в адрес «Северного потока — 2» вряд ли быстро угаснет. Очень многое будет зависеть от итогов встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве. В любом случае до конца 2021 года борьба против уже самого знаменитого трубопровода в мире продолжится, причем в формате риторики медийных атак на Россию и ЕС со стороны США, Украины и Польши. Однако на полноценное завершение проекта это уже никак не повлияет. Транзитный статус Украины, к сожалению, и далее пойдет на спад, доступ к самым качественным и привлекательным по цене российским энергоресурсам в ЕС будет в формате «здесь и сейчас», а социальная и финансовая нагрузка на население и бизнес Украины, потребляющие газ, к сожалению, заметно подрастет. Очень жаль, что в результате торговых и масштабных санкционных геоэкономических войн страдают простые люди.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Общество / Россия выходит победителем из газовой схватки с США и Украиной
россия сша украина северный поток - 2
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