Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет

Брюссель, 9 июня. Саммит лидеров Североатлантического альянса, запланированный на 14 июня с участием президента США Джо Байдена, продлится всего два с половиной часа.

Информацию о длительности саммита НАТО в бельгийской столице распространила пресс-служба военно-политического блока.

«Рабочая сессия саммита должна начаться в 13:30 и продлится до 16:00», — сказано в опубликованном релизе.

Так как общее количество стран — участниц НАТО достигло 30, то на выступление каждого главы государства либо правительства Альянса придется менее пяти минут.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что власти РФ не испытывают иллюзий о возможности дипломатического прорыва на переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которые пройдут в Швейцарии через два дня после саммита НАТО.