Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом

Владивосток, 9 июня. Тигр Амур и его избранница Уссури снова стали родителями. У пары появились двое малышей.

Сотрудники Приморского сафари-парка рассказали, что тигрята появились в ночь с 29 на 30 мая. Пока люди стараются не подходить к Уссури, чтобы не спровоцировать у нее защитный рефлекс. Они наблюдают за новорожденными через камеру видеонаблюдения.

Спутник молодой матери Амур прославился по всему миру после того, как его фотографии с козлом по кличке Тимур облетели весь мир. Животные некоторое время жили мирно, но впоследствии хищник несколько раз нападал на своего «приятеля». А в 2019 году Тимур умер из-за болезни.

Работники белгородского зоопарка ранее поделились с посетителей новостью, что сразу три самки кенгуру произвели на свет детенышей. Всего в заведении теперь проживают восемь эндемиков Австралии.