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09 июня 11:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:08
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
11:07
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
11:07
Общество
Представитель бизнеса Италии оценил спрос на «Спутник V» в мире
11:06
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:05
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
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Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом

Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
wikipedia.org  /  Appaloosa / CC BY-SA 3.0

Владивосток, 9 июня. Тигр Амур и его избранница Уссури снова стали родителями. У пары появились двое малышей.

Сотрудники Приморского сафари-парка рассказали, что тигрята появились в ночь с 29 на 30 мая. Пока люди стараются не подходить к Уссури, чтобы не спровоцировать у нее защитный рефлекс. Они наблюдают за новорожденными через камеру видеонаблюдения.

Спутник молодой матери Амур прославился по всему миру после того, как его фотографии с козлом по кличке Тимур облетели весь мир. Животные некоторое время жили мирно, но впоследствии хищник несколько раз нападал на своего «приятеля». А в 2019 году Тимур умер из-за болезни.

Работники белгородского зоопарка ранее поделились с посетителей новостью, что сразу три самки кенгуру произвели на свет детенышей. Всего в заведении теперь проживают восемь эндемиков Австралии.

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