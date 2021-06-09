Евросоюз продлил санкции против Крыма

Брюссель, 9 июня. Послы Евросоюза продлили на один год ограничительные меры против Крымского полуострова. Решение было принято без дискуссии.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население региона выступило против политики киевского режима, который установился на Украине в результате государственного переворота.

После этого Евросоюз внедрил санкции в отношении Москвы и полуострова.

В Крыму ранее отказались от воды, которая пришла по Северо-Крымскому каналу. Причиной такого решения стала непригодность воды для использования.