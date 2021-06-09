Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым

Москва, 9 июня. Победительница второго сезона российской «Фабрики звезд» Полина Гагарина назвала причину нежелания обсуждать развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певица обратилась к подписчикам в Instagram Stories и уточнила, есть ли у них какие-то вопросы к ней. Один из поклонников написал, что его интересует развод знаменитости с Исхаковым, но Гагарина все равно не будет обсуждать эту тему. Знаменитость объяснила, почему не говорит о расставании с мужем.

«Считаю это невозможным! Он — отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе», — ответила исполнительница хита «Спектакль окончен».

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, а их дочь Мия появилась на свет почти через три года после свадьбы. В прошлом году супруги расстались, сохранив при этом совместную опеку над ребенком. Исхаков также продолжает общаться с сыном певицы от первого мужа — актера Петра Кислова.

Бывший муж Гагариной опасается, что стал жертвой черной магии. Исхаков заволновался из-за внезапного ухудшения самочувствия и снящихся ему кошмаров, от которых фотографа бросает в пот. По мнению экс-супруга певицы, причиной происходящего могло стать проклятье.