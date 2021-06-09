Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани

Новороссийск, 9 июня. Местная жительница вовремя заметила котенка в моторном отсеке своего автомобиля. Она попыталась самостоятельно вызволить малыша, но безуспешно.

Тогда девушка обратилась за помощью к спасателям. Приехавшие на место сотрудники "Службы спасения" Новороссийска без использования специальных предметов освободили котенка. Спасенный оказался дворовым жителем и вскоре убежал по своим делам. Девушка поблагодарила спасателей за оперативность и профессионализм.

Похожая история с освобождением случилась в Хабаровском крае. Там полугодовалого медвежонка вызволили из заточения. Местный житель нашел животное в лесу и незаконно держал у себя дома.