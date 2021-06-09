Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году

Рязань, 9 июня. Сотрудники МЧС приходили с проверкой в рязанскую областную больницу в апреле 2021 года. Проверочные мероприятия касались ГО и ЧС.

Непосредственно проверка пожарной безопасности проводилась в 2017 году, тогда никаких нарушений не выявили, сообщал источник ФАН.

Спасатели получили ночью сигнал о возгорании в медучреждении. Пожар начался с реанимационного отделения. Три человека скончались от ожогов и отравления продуктами горения, десять пострадали. В качестве основных версий рассматриваются неисправность проводки и возгорание аппарата ИВЛ.