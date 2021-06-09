Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей

Москва, 9 июня. Доллар в ходе торгов перешел психологическую планку и опустился ниже уровня в 72 рубля.

Торги на Московской бирже продемонстрировали рекордное ослабление доллара. Так, американская валюта первый раз с июля предыдущего года ушла за пределы 72 рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Утренние данные демонстрировали, что доллар опускался на 0,42% и составлял 71,99 рубля. Европейская валюта также снижалась, она падала на 0,37% и достигала 87,71 рубля.

Значение индекса самой площадки росло на 0,13%, добираясь до значения в 3812,25 пункта. Индикатор РТС вышел на положительную динамику и подрос на 0,58%, до 1666,03 пункта.