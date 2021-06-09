Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске

Красноярск, 9 июня. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео со стрельбой. Стражи порядка уже установили, что конфликт произошел на улице Дубровинского.

По предварительной информации, водитель такси, игнорируя ПДД, погнался за велосипедистами. Один из них кричал о том, что таксист проехал на красный свет. На кадрах, опубликованных в соцсетях, также заснят пассажир автомобиля, стрелявший в велосипедистов.

Полицейские устанавливают личность участников уличного конфликта.

В Волгоградской области возле школы произошла стрельба. В больницу доставлены двое подростков, сообщало Deita.