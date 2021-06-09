Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае

Красноярск, 9 июня. Подразделения сил специального назначения армии Узбекистана и Центрального военного округа (ЦВО) начали совместные учения на полигонах в Красноярском крае.

Сценарий совместных учений российских и узбекистанских спецназовцев предусматривает действия в сложной горной местности Западных Саян и включает эвакуацию раненых, заявили в пресс-службе ЦВО.

«Командирам групп специального назначения был вручен приказ на выполнение боевого задания», — сказано в опубликованном релизе.

Все участники маневров, которые продлятся до 11 июня, обеспечены горным снаряжением российского производства, отметили представители ЦВО.

Ранее в Сети были показаны зрелищные кадры группового десантирования спецназа Южного военного округа с высоты двух километров.