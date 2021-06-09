Антон Батырев впервые высказался о причинах развода с Евгенией Лозой

Москва, 9 июня. Актер Антон Батырев впервые рассказал о причинах разрыва отношений с Евгенией Лозой, с которой он прожил в браке почти год.

Батырев и Лоза разбежались, поняв, что не подходят друг другу. Актер тепло отзывается о своей бывшей избраннице, но отметил, что с браком они поспешили.

«Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава богу, потому что мы поняли, что не подходим друг к другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился», — сказал звезда сериала «Тайны госпожи Кирсановой» в эфире программы «Судьба человека».

Впрочем, артист признается, что характер у него не сахар. Звезда не отрицает, что с ним очень сложно ужиться. Родные и близкие иногда его просто не понимают.

После расставания с Лозой актер нашел счастье с Анной Савельевой, которая младше избранника на 15 лет. Девушка не имеет никакого отношения к киноиндустрии.

Многие поклонники были шокированы, узнав о разводе певца Валерия Меладзе с женой Ириной. Бывшая супруга артиста рассказала, что дети тяжело переживали эту историю.