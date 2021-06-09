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09 июня 11:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:05
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Антон Батырев впервые высказался о причинах развода с Евгенией Лозой

Шоу-бизнес
Антон Батырев впервые высказался о причинах развода с Евгенией Лозой
instagram.com  /  @b.a.t.o.n

Москва, 9 июня. Актер Антон Батырев впервые рассказал о причинах разрыва отношений с Евгенией Лозой, с которой он прожил в браке почти год.

Батырев и Лоза разбежались, поняв, что не подходят друг другу. Актер тепло отзывается о своей бывшей избраннице, но отметил, что с браком они поспешили.

«Мы с Женей не успели прийти к тому барьеру, от которого отсчитывается обоюдное желание иметь детей. И слава богу, потому что мы поняли, что не подходим друг к другу. Женя прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Она первая предложила развод. Я согласился», — сказал звезда сериала «Тайны госпожи Кирсановой» в эфире программы «Судьба человека».

Впрочем, артист признается, что характер у него не сахар. Звезда не отрицает, что с ним очень сложно ужиться. Родные и близкие иногда его просто не понимают.

После расставания с Лозой актер нашел счастье с Анной Савельевой, которая младше избранника на 15 лет. Девушка не имеет никакого отношения к киноиндустрии.

Многие поклонники были шокированы, узнав о разводе певца Валерия Меладзе с женой Ириной. Бывшая супруга артиста рассказала, что дети тяжело переживали эту историю.

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Все новости / Шоу-бизнес / Антон Батырев впервые высказался о причинах развода с Евгенией Лозой
лоза развод Батырев
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