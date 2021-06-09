Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать

Москва, 9 июня. Переговоры по согласованию статуса Нагорного Карабаха еще предстоит провести, однако акцентировать внимание на этом вопросе не стоит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Своей точкой зрения министр иностранных дел поделился во время выступления на «Примаковских чтениях». В ходе заседания политик ответил на различные вопросы современной информационной повестки.

Ранее Лавров подтвердил отсутствие у Москвы желания распространить свою повестку по всему миру. По его словам, Россия не располагает свердержавными амбициями.