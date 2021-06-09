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09 июня 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:05
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать

Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Москва, 9 июня. Переговоры по согласованию статуса Нагорного Карабаха еще предстоит провести, однако акцентировать внимание на этом вопросе не стоит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Своей точкой зрения министр иностранных дел поделился во время выступления на «Примаковских чтениях». В ходе заседания политик ответил на различные вопросы современной информационной повестки.

Ранее Лавров подтвердил отсутствие у Москвы желания распространить свою повестку по всему миру. По его словам, Россия не располагает свердержавными амбициями.

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Все новости / Политика / Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
лавров мид нагорный карабах
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