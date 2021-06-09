Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов

Москва, 9 июня. Депутаты Государственной думы приняли закон о дополнительной финансовой поддержке регионов. Соответствующий документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что работа над поправками в бюджет, направленных на реализацию послания президента Федеральному собранию, велась в сжатые сроки. Депутаты справились с поставленной задачей за три недели.

«Для нас было важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив президента. Некоторые из них имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года», — сообщил Володин.

Он уточнил, что речь идет о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, а также об увеличении выплаты при рождении второго. За три года, по словам спикера Госдумы, на эту программу будет направлено почти 600 млрд рублей.

Парламентарии также приняли закон о переносе предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября 2021 года. Документ также предусматривает предоставление регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.

По словам Володина, принятые поправки позволят сократить долговую нагрузку на регионы и создадут дополнительные условия для их развития. Как он отметил, закон ускорит доведение средств до федеральных субъектов.