Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:05
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
Все новости
09 июня 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:05
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
Все новости

Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов

Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 июня. Депутаты Государственной думы приняли закон о дополнительной финансовой поддержке регионов. Соответствующий документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что работа над поправками в бюджет, направленных на реализацию послания президента Федеральному собранию, велась в сжатые сроки. Депутаты справились с поставленной задачей за три недели.

«Для нас было важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив президента. Некоторые из них имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года», — сообщил Володин.

Он уточнил, что речь идет о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, а также об увеличении выплаты при рождении второго. За три года, по словам спикера Госдумы, на эту программу будет направлено почти 600 млрд рублей.

Парламентарии также приняли закон о переносе предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября 2021 года. Документ также предусматривает предоставление регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.

По словам Володина, принятые поправки позволят сократить долговую нагрузку на регионы и создадут дополнительные условия для их развития. Как он отметил, закон ускорит доведение средств до федеральных субъектов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
госдума закон регионы рф
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 154758 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 129458 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 81652 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 67590 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 49530 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru