Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

Рязань, 9 июня. Появилась информация о состоянии троих пострадавших во время пожара в реанимационном кабинете клиники имени Семашко. Всего в результате ЧП пострадали 10 человек, погибли — трое.

По данным источника ФАН, одна из раненых получила сильный ожог до 70% поверхности тела. Девушка пребывает в состоянии ожогового шока, но находится в сознании.

Также сообщается о пожилой пациентке с диагнозом — короновирусная инфекция. Во время пожара пенсионерка получила множественные ожоги, сейчас она находится в отделении реанимации COVID-центра в тяжелом состоянии.

Еще одна медсестра получила ожоги 1,5-2% поверхности тела. Девушку намерены отвезти в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где находится ее тяжело пострадавшая коллега с 75% обожженного тела.

Следователи СУ СКР по Рязанской области возбудили уголовное дело после пожара в больнице. Точная причина возгорания станет известна после проверки. По одной из версий воспламенился аппарат ИВЛ.