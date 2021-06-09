Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда

В среду, 9 июня, в Мосгорсуде проходит первое заседание по существу иска прокуратуры Москвы о признании структур Навального — «Фонда борьбы с коррупцией»1,«Фонда защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими. Сам процесс не привлек внимания общественности, о чем свидетельствует отсутствие живой поддержки сторонников оппозиционера у здания суда.

Prt Scr telegram.org / Меркури

Ранее Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и штабов Навального и приостановил их работу в рамках дела об экстремизме. Данное событие спровоцировало общественный резонанс и негативную реакцию со стороны руководства фонда.

Соратники Навального регулярно утверждают, что сам оппозиционер, а равно и связанные с ним НКО, имеют большое значение для россиян, поэтому располагают общественной поддержкой. Однако ситуация с процессом о признании ФБК экстремистским показательна — судя по фотографии, размещенной блогером Илиасом Меркури, суд интересен только представителям СМИ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга