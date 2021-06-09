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09 июня 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:05
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
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Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда

  /   Обновлено: 09 июня 2021 10:50
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 9 июня, в Мосгорсуде проходит первое заседание по существу иска прокуратуры Москвы о признании структур Навального — «Фонда борьбы с коррупцией»1,«Фонда защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) экстремистскими. Сам процесс не привлек внимания общественности, о чем свидетельствует отсутствие живой поддержки сторонников оппозиционера у здания суда.

Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
Prt Scr telegram.org  / Меркури

Ранее Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и штабов Навального и приостановил их работу в рамках дела об экстремизме. Данное событие спровоцировало общественный резонанс и негативную реакцию со стороны руководства фонда.

Соратники Навального регулярно утверждают, что сам оппозиционер, а равно и связанные с ним НКО, имеют большое значение для россиян, поэтому располагают общественной поддержкой. Однако ситуация с процессом о признании ФБК экстремистским показательна — судя по фотографии, размещенной блогером Илиасом Меркури, суд интересен только представителям СМИ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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Все новости / Общество / Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
навальный мосгорсуд фбк
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