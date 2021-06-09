Евгений Пригожин проучит Соболь в суде

Москва, 9 июня. Предприниматель Евгений Пригожин вновь проучит сторонницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь в суде. Бизнесмен подал иск о компенсации за причинение морального вреда.

По информации пресс-службы компании «Конкорд», в Симоновский районный суд Москвы был направлен иск петербургского предпринимателя. Евгений Пригожин намерен взыскать с Cоболь компенсацию за причинение морального вреда после распространения недостоверных материалов и порочащих сведений в интервью журналисту «Царьграда».

Тверской районный суд Москвы ранее признал информацию, распространяемую Соболь, недостоверной и порочащей. Материалы должны были удалить, а также выпустить опровержение (решение от 10.11.2020 по делу 02-2365/2020). Законность постановления была подтверждена Мосгорсудом 12 мая 2021 года. Видеоролик, в котором содержались недостоверные сведения, был удален с сайта СМИ.

«Однако в рамках рассмотренного дела требование о компенсации морального вреда Евгением Викторовичем не заявлялось, в связи с чем истец принял решение обратиться по этому вопросу с отдельным иском», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, юридическая команда компании «Конкорд» готовит два новых уголовных дела по факту клеветнических заявлений сторонников блогера Алексея Навального — Владимира Милова и Любови Соболь. Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку.