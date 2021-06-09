Тело четырехлетней девочки обнаружили в реке на Кузбассе

Кемерово, 9 июня. Ребенок утонул в реке Кондома в Новокузнецком районе Кемеровской области. Следственный комитет по региону начал проверку по факту гибели девочки.

Две сестры гуляли по понтонному мосту и в какой-то момент решили перелезть через перила. Сидя на понтоне, они опустили ноги в воду. Из-за сильного течения девочки не удержались и соскользнули в реку.

Старшего ребенка удалось спасти случайным прохожим, а вот тело младшей сестры течением унесло на несколько километров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время выясняется, почему малолетние были оставлены без присмотра взрослых. Известно, что семья погибшей является благополучной, на учете в ПДН не состоит.

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