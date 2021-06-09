Введение коронавирусного сертификата утвердили в ЕС

Брюссель, 9 июня. Европейский парламент утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Такое решение принято по итогам голосования.

Документ заработает с 1 июля. Ранее Европарламент и Совет Евросоюза достигли предварительной договоренности по введению нового документа для граждан ЕС. Сертификат выпустят как в бумажном, так и цифровом форматах.

Документ будет состоять из трех блоков: о прививках сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних результатах ПЦР-тестирования и о случаях заражения коронавирусом. Сертификат уже действует в тестовом режиме.