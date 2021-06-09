Блогера Хованского задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге скандального блогера Юрия Хованского в рамках расследования по делу о призывах к терроризму.

Осведомленный источник ФАН сообщил, что Хованский проходит по статье 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности и пропаганде терроризма в Сети.

Юрий Хованский родом из Пензенской области, получил экономическое образование в Петербурге. До начала карьеры на YouTube занимался переводом и озвучкой американских стендаперов. Популярность к нему пришла благодаря сотрудничеству с блогером Ильей Мэддисоном.

В настоящее время за Хованским на платформе YouTube следят почти 4,4 млн человек. Блогер неоднократно делал неоднозначные заявления о России, вызывая критику со стороны подписчиков. Он также публично исполнял песню «Норд-Ост» о жертвах теракта на Дубровке, который произошел в Москве в 2002 году.