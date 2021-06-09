Эфир: Почему закон не решил проблему бродячих собак в России

В среду, 9 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблеме бездомных собак.

Закон «Об ответственном обращении с животными» диктует стерилизовать, вакцинировать бездомных собак, а затем выпускать их в прежнее место обитания. При этом подвергать эвтаназии запрещено даже агрессивных, больных или старых собак.

Правы ли те, кто критикует гуманное отношение к животным? Что делать с агрессивными собаками? Как долго можно держать собаку в приюте? Правда ли, что на содержание собак в приютах зачастую выделяется больше денег, чем на содержание заключенных? Усыпляют ли собак в Европе? Кто должен контролировать численность бродячих собак в населенных пунктах? Защищает ли закон животных от догхантеров?

На эти вопросы отвечают представители негосударственного благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» — члены общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина и Кира Никитина.