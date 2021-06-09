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09 июня 15:37
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новостей
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:31
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:30
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
15:18
Экономика
Украину высмеяли за ожидание нового транша от ЕС
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Эфир: Почему закон не решил проблему бродячих собак в России

Общество
Эфир: Почему закон не решил проблему бродячих собак в России
pixabay.com  /  Nelson García Bedoya

В среду, 9 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная проблеме бездомных собак.

Закон «Об ответственном обращении с животными» диктует стерилизовать, вакцинировать бездомных собак, а затем выпускать их в прежнее место обитания. При этом подвергать эвтаназии запрещено даже агрессивных, больных или старых собак.

Правы ли те, кто критикует гуманное отношение к животным? Что делать с агрессивными собаками? Как долго можно держать собаку в приюте? Правда ли, что на содержание собак в приютах зачастую выделяется больше денег, чем на содержание заключенных? Усыпляют ли собак в Европе? Кто должен контролировать численность бродячих собак в населенных пунктах? Защищает ли закон животных от догхантеров?

На эти вопросы отвечают представители негосударственного благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» — члены общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина и Кира Никитина.

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бездомные животные
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