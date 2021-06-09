Следователи ЛНР связались с Минском по делу Протасевича

Луганск, 9 июня. Следователи Луганской Народной Республики уже вышли на контакт с белорусскими правоохранителями по делу бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об участии республики в деле Романа Протасевича, обвиняемого в нарушении общественного порядка, организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды.

Интерес луганских спецслужб к арестованному блогеру может быть связан с недавним появлением в Сети снимков Протасевича в форме украинского националистического батальона «Азов». Предполагается, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе в период с 2014-го по 2015 год не только в качестве журналиста.

Напомним, бывшего редактора запрещенного в Белоруссии Telegram-канала Nexta 23 мая задержали в минском аэропорту после экстренной посадки «заминированного» самолета.