Диетолог Фрейман объяснила опасность поздних обедов

Москва, 9 июня. Поздние обеды могут нанести организму человека серьезный вред, рассказала диетолог Тамара Дюкер Фрейман.

Пропуск обеда в середине дня приводит к низкому уровню сахара в крови. Из-за этого человек становится раздражительным, передает слова медика CNN. Если не принять пищу в течение дня, то придется это делать в вечернее время, что может негативно сказаться на весе, а также привести к проблемам со сном.

«Нахождение времени на сытный и сбалансированный обед действительно может помочь организовать приемы пищи в течение дня и улавливать настоящие сигналы организма о чувстве голода», — объяснила Тамара Дюкер Фрейман.

Завтрак, в свою очередь, тоже способен представлять опасность для организма. Для первого приема пищи не рекомендуется выбирать жирную пищи. Иначе человек может набрать лишний вес или заболеть сахарным диабетом, объяснила врач-диетолог Юлия Чехонина.