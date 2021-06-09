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09 июня 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Диетолог Фрейман объяснила опасность поздних обедов

Общество
Диетолог Фрейман объяснила опасность поздних обедов
pixabay.com  /  allybally4b

Москва, 9 июня. Поздние обеды могут нанести организму человека серьезный вред, рассказала диетолог Тамара Дюкер Фрейман.

Пропуск обеда в середине дня приводит к низкому уровню сахара в крови. Из-за этого человек становится раздражительным, передает слова медика CNN. Если не принять пищу в течение дня, то придется это делать в вечернее время, что может негативно сказаться на весе, а также привести к проблемам со сном.

«Нахождение времени на сытный и сбалансированный обед действительно может помочь организовать приемы пищи в течение дня и улавливать настоящие сигналы организма о чувстве голода», — объяснила Тамара Дюкер Фрейман.

Завтрак, в свою очередь, тоже способен представлять опасность для организма. Для первого приема пищи не рекомендуется выбирать жирную пищи. Иначе человек может набрать лишний вес или заболеть сахарным диабетом, объяснила врач-диетолог Юлия Чехонина.

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здоровье обед диетолог
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