Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане

Махачкала, 9 июня. Более полутора тысяч семей в Дагестане в 2020 году получили за рождение близнецов, троен, а также пятого, десятого и последующих детей единовременные выплаты на общую сумму свыше 21 миллиона рублей. Об этом ФАН сообщили в региональном минтруде.

По данным ведомства, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей установлены для семей, у которых рождается пятый и каждый последующий ребенок. При рождении десятого и каждого последующего ребенка семьи получают по 300 тысяч рублей. Если у пары родились одновременно двое детей, то она получает 20 тысяч рублей, а при рождении тройни — 100 тысяч рублей.

В министерстве уточнили, что в прошлом году в Дагестане родились более 300 пар близнецов. Семей, в которых больше четырех детей стало более тысячи, еще в семи семьях родился десятый ребенок.

«В 2020 году в республике: двойняшки — 325, тройни — две, пятый и каждый последующий ребенок — 1293 семей, десятый и последующий ребенок — семь семей», — отметили в минтруде региона.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан занимает лидирующую позицию в стране по числу семей, воспитывающих десять или более детей. В республике насчитывается 121 мать-героиня.