Два случая заражения коронавирусом выявлены в сборной Швеции перед Евро-2020

Стокгольм, 9 июня. Два футболиста сборной Швеции заразились COVID-19 в преддверии 16-го чемпионата Европы.

Второй игрок сборной Швеции получил положительный результат теста на коронавирус перед Евро-2020. По информации Football Italia, COVID-19 выявлен у хавбека «Болоньи» Маттиаса Сванберга.

До этого коронавирусом заразился полузащитник туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски. Он был изолирован от национальной команды. Сборная Швеции выступит на Евро-2020 в группе E. Ее соперниками станут команды Испании, Словакии и Польши. Два матча группового этапа Евро-2020 сборная Швеции проведет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее Азербайджан отказал спортивному журналисту Нобелю Арустамяну в выдаче аккредитации на работу на Евро-2020. Об этом сообщил его коллега Василий Уткин.