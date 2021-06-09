В МИД России указали на неготовность Запада вести честный диалог

Москва, 9 июня. Запад не готов вести честный диалог с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

По его словам, многие страны столкнулись с тем, что западные представители не готовы вести честный диалог. Кроме того, это подрывает идею урегулирования разногласий. Лавров уточнил, что Запад не желает вести переговоры по мораторию на развертывание РСМД в Европе.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет завышенных ожиданий от российско-американского саммита, который состоится 16 июня в Женеве.