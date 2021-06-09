Лавров допустил сокрытие Вашингтоном фактов о крушении МН17 в Донбассе

Москва, 9 июня. Соединенные Штаты утаивают факты, которые представляют колоссальную важность в рамках дела об авиакатастрофе с рейсом МН17 в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Трагедия произошла в середине июля 2014 года. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Через несколько часов после взлета судно потерпело крушение. Находившиеся на борту 298 человек, в частности 15 членов экипажа, погибли.

Ранее прокуратура Нидерландов в рамках расследования дела об авиакатастрофе воздержалась от комментариев относительно заявлений свидетелей инцидента. В ведомстве отметили, что все детали в скором времени станут известны в суде.