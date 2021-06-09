Банк России прорабатывает расчеты по картам «Мир» в иностранной валюте

Москва, 9 июня. Расчеты по картам «Мир» можно будет осуществлять не только в рублях, но и в иностранной валюте внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На текущий момент по этому вопросу идут переговоры с несколькими государствами. Об этом рассказала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, передает «Интерфакс».

«Здесь нужно просто делать тоже технологическое взаимодействие с другими игроками и выбирать расчетный банк, который будет проводить [расчеты] в долларах и в евро», — заявила она в процессе «круглого стола» в Государственной думе.

Скоробогатова добавила, что это могут быть расчеты по карте «Мир», а с другой — иная платежная система не в рублях. В таком случае операции все равно будут производиться в расчетном банке России, отметила первый зампред ЦБ.

Международная платежная система SWIFT не станет отключать Россию. Об этом заявил исполнительный директор Россвифта Роман Чернов на своем выступлении в Госдуме РФ.