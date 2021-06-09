Обнаружено опасное последствие коронавируса для иммунной системы

Лондон, 9 июня. Коронавирус может оказывать негативное воздействие на иммунитет человека. Такое заявление сделали британские ученые на основе проведенных исследований.

Аутоантитела могут появляться в крови вылечившегося от COVID-19 пациента. Эти клетки «нападают» на здоровые ткани в организме, что может спровоцировать развитие волчанки и других аутоиммунных заболеваний, сообщает kp.ru.

Калифорнийские ученые обнаружили отличие SARS-CoV-2 от других коронавирусов. В отличие от других созданных природой вирусов, болезнь оставляет генетический след в организме человека, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вегетарианцы оказались менее подвержены тяжелому течения коронавируса. Рацион с небольшим содержанием белка в продуктах позволяет людям легче переносить заболевание, выяснили врачи из шести стран мира.