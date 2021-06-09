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09 июня 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Обнаружено опасное последствие коронавируса для иммунной системы

Общество
Обнаружено опасное последствие коронавируса для иммунной системы
pixabay.com

Лондон, 9 июня. Коронавирус может оказывать негативное воздействие на иммунитет человека. Такое заявление сделали британские ученые на основе проведенных исследований.

Аутоантитела могут появляться в крови вылечившегося от COVID-19 пациента. Эти клетки «нападают» на здоровые ткани в организме, что может спровоцировать развитие волчанки и других аутоиммунных заболеваний, сообщает kp.ru.

Калифорнийские ученые обнаружили отличие SARS-CoV-2 от других коронавирусов. В отличие от других созданных природой вирусов, болезнь оставляет генетический след в организме человека, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вегетарианцы оказались менее подвержены тяжелому течения коронавируса. Рацион с небольшим содержанием белка в продуктах позволяет людям легче переносить заболевание, выяснили врачи из шести стран мира.

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иммунитет последствия коронавирус
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