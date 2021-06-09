Российский бомбардировщик ПАК ДА оснастят надежной защитой от любого оружия

Москва, 9 июня. Новый российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет оборудован самым передовым защитным вооружением, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на собственный информированный источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия, оптического и радиолокационного», — подчеркнул собеседник ТАСС.

По его словам, новый стратегический бомбардировщик ВКС РФ будет нести мощное ударное вооружение внутри фюзеляжа, что дополнительно снизит его радиолокационную заметность.

Ранее объяснялось, почему ПАК ДА создаст множество проблем военно-воздушным силам США и в целом американской доктрине авиационного доминирования.