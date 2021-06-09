Среди пострадавших в рязанской больнице есть пациентка с коронавирусом

Рязань, 9 июня. Количество пострадавших при пожаре в рязанской больнице составило десять человек. Среди них есть 62-летняя пациентка, у которой диагностирован коронавирус.

По данным источника ФАН, женщина находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги верхних дыхательных путей, глаз и роговицы.

Ожоги 70% тела получила 27-летняя девушка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Возгорание произошло ночью в реанимационном отделении. Согласно основным версиям, причиной пожара могли стать неисправная электропроводка или аппарат ИВЛ.