Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс появятся в мрачном комедийном триллере «Меню»

Лондон, 9 июня. Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой и актер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, снимутся в черной комедии под названием «Меню».

Постановщиком ленты выступит британский режиссер Марк Майлод. По информации издания Deadline, новый фильм станет мрачным комедийным триллером, рассказывающим о мире «эксцентричного кулинарного искусства».

По сюжету «Меню» молодая пара посещает элитный ресторан, который находится на отдаленном острове. Славу этому заведению принесло дегустационное меню от шеф-повара. Файнс сыграет в черной комедии кулинара, а Тейлор-Джой — возлюбленную одного из персонажей.

Ранее стало известно о планах снять голливудский художественный фильм о секс-скандале с продюсером Харви Вайнштейном. Одну из ролей в ленте должна сыграть звезда «Великого Гэтсби» Кэри Маллиган.