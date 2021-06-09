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Все новости
09 июня 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Радиационный скандал в Кузьмолово — надо ли волноваться

Общество
Радиационный скандал в Кузьмолово — надо ли волноваться
flickr.com  /  @Фотобанк Moscow-Live

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко успокоил всех, кто увидел экологическую опасность в Кузьмолово. Радиационный фон там находился и находится на уровне природных значений, заявил он.

Ранее Александр Дрозденко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района из-за возможности радиационного загрязнения. Документ был опубликован на сайте правительства области. Первым пунктом в документе говорилось, что из-за сложившейся ситуации на территории Радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия», обстановку следует признать «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения». Позднее в документ были внесены изменения.

Радиационный скандал в Кузьмолово — надо ли волноваться
Федеральное агентство новостей  / 

Радиационный скандал в Кузьмолово — надо ли волноваться
Федеральное агентство новостей  / 

О ситуации в Кузьмолово на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажет Сергей Караваев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Брифинг пройдет в среду, 9 июня, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Радиационный скандал в Кузьмолово — надо ли волноваться
дрозденко медиагруппа патриот кузьмолово
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