Радиационный скандал в Кузьмолово — надо ли волноваться

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко успокоил всех, кто увидел экологическую опасность в Кузьмолово. Радиационный фон там находился и находится на уровне природных значений, заявил он.

Ранее Александр Дрозденко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района из-за возможности радиационного загрязнения. Документ был опубликован на сайте правительства области. Первым пунктом в документе говорилось, что из-за сложившейся ситуации на территории Радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия», обстановку следует признать «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения». Позднее в документ были внесены изменения.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

О ситуации в Кузьмолово на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажет Сергей Караваев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Брифинг пройдет в среду, 9 июня, в 14:00.

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