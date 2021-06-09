Лавров признался, что у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Москва, 9 июня. Москва не имеет завышенных ожиданий от российско-американского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве.

По словам Лаврова, Москва не имеет иллюзий по этому вопросу. Кроме того, у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров может принять участие в саммите в Женеве. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, формат и состав мероприятия пока не согласованы.