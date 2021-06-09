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09 июня 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
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Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Кристина Асмус проболталась о новых отношениях

Шоу-бизнес
Кристина Асмус проболталась о новых отношениях
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 июня. Актриса театра и кино Кристина Асмус проболталась о новых отношениях. О романе звезда обмолвилась спустя год после развода с комиком Гариком Харламовым.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором выразила недоумение, почему на нее подписано так много людей. Она указала, что публикуемый ею контент никак не располагает к большому вниманию к ее персоне. Звезда «Интернов» отметила, что не устраивает скандалов, никого не обсуждает и не осуждает на своей странице.

«Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже», — написала актриса, дав понять, что ее сердце сейчас не свободно.

Звезда дальше представила целый «список», почему она может быть не так интересна пользователям Сети. Но выразила признательность, что, несмотря на отсутствие шокирующего контента, у нее есть поклонники, пишет «Вечерняя Москва».

Актриса состояла в отношениях с Гариком Харламовым более семи лет. В прошлом году супруги развелись. У юмориста и кинодивы подрастает дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Асмус проболталась о новых отношениях
отношения личная жизнь асмус
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