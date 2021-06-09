Москва, 9 июня. Актриса театра и кино Кристина Асмус проболталась о новых отношениях. О романе звезда обмолвилась спустя год после развода с комиком Гариком Харламовым.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором выразила недоумение, почему на нее подписано так много людей. Она указала, что публикуемый ею контент никак не располагает к большому вниманию к ее персоне. Звезда «Интернов» отметила, что не устраивает скандалов, никого не обсуждает и не осуждает на своей странице.

«Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже», — написала актриса, дав понять, что ее сердце сейчас не свободно.

Звезда дальше представила целый «список», почему она может быть не так интересна пользователям Сети. Но выразила признательность, что, несмотря на отсутствие шокирующего контента, у нее есть поклонники, пишет «Вечерняя Москва».

Актриса состояла в отношениях с Гариком Харламовым более семи лет. В прошлом году супруги развелись. У юмориста и кинодивы подрастает дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.