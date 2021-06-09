Захарова надеется на допуск российского обозревателя до Евро-2020

Москва, 9 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над урегулированием вопроса допуска российского спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна до освещения Евро-2020.

Россия надеется на успешное разрешение проблемы в кратчайшие сроки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, организаторы соревнований вместе с представителями российской стороны трудятся над нормализацией ситуации.

«Могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлеченных сторон давно не видела», — добавила дипломат.

Ранее стало известно об отказе журналисту Арустамяну в аккредитации на работу во время чемпионата Евро-2020. Сам обозреватель назвал случившееся «скотской несправедливостью».